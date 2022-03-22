Aydın'da 2,3 kilo uyuşturucuya 1 tutuklama - Son Dakika
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Aydın'da 2,3 kilo uyuşturucuya 1 tutuklama

22.03.2022 22:39
Aydın'da 2,3 kilo uyuşturucuya 1 tutuklama

AYDIN'da, jandarma operasyonunda 2 kilo 365 gram esrar ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 29 bin 650 lira ele geçirilirken, gözaltına alınan 6 şüpheliden 1'i tutuklandı.

AYDIN'da, jandarma operasyonunda 2 kilo 365 gram esrar ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 29 bin 650 lira ele geçirilirken, gözaltına alınan 6 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Aydın Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Nazilli ilçesi İsabeyli Mahallesi'nde uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Ekipler, belirlenen adrese operasyon düzenledi. Operasyonda 6 şüpheli gözaltına alınırken, evde ve otomobilde yapılan aramalarda 2 kilo 365 gram esrar, 1 hassas terazi, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 29 bin 650 lira, 1 av tüfeği ve 6 fişek ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si serbest kalırken, 3'ü de adli kontrol şartıyla serbest kaldı, 1'i ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.


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Uyuşturucu, Jandarma, Esrar, Aydın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Aydın'da 2,3 kilo uyuşturucuya 1 tutuklama - Son Dakika


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SON DAKİKA: Aydın'da 2,3 kilo uyuşturucuya 1 tutuklama - Son Dakika
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