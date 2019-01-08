Son Dakika Haberleri: Aydın'da 2 Adet Ruhsatsız Tabanca ve Tarihi Eser Ele Geçirildi

Aydın'da 2 Adet Ruhsatsız Tabanca ve Tarihi Eser Ele Geçirildi

1 saat önce

Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından il genelinde yapılan yol kontrol faaliyetlerinde iki adet ruhsatsız tabanca ve tarihi eser ele geçirildi.

Aydın'da 2 Adet Ruhsatsız Tabanca ve Tarihi Eser Ele Geçirildi, System.String[]
Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından il genelinde yapılan yol kontrol faaliyetlerinde iki adet ruhsatsız tabanca ve tarihi eser ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre Aydın İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Timleri tarafından Efeler, Kuşadası, Söke ve Germencik ilçelerinde yapılan yol kontrol ve uygulama faaliyetlerinde 1630 şahıs ve 70 araç sorgusu yapıldı. Kuşadası Yeniköy Mahallesi'nde yapılan uygulamada şüphe üzerine durdurulan bir araçtan bir adet 7 mm çapında ruhsatsız tabanca ve bu tabancaya ait şarjör ile 7 fişek, Efeler Serçeköy yol kontrol ve uygulama noktasında ise şüphe üzerine durdurulan bir araçta bir adet ruhsatsız tabanca ve bu tabancaya ait şarjör ve 20 adet fişek ele geçirildi. Ayrıca Söke Atburgazı Mahallesi'nde yapılan uygulamada şüphe üzerine durdurulan araçta yapılan aramada, 2 adet heykel, bir adet çömlek kapağı, bir adet tarihi taş ele geçirildi.

Jandarma tarafından yapılan yol kontrol ve uygulama faaliyetlerinde 9 şüphelinin yakalanarak, haklarında adli işlem başlatıldığı öğrenildi. - AYDIN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 11:21 Kaynak: İHA

Jandarma, Aydın, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Şüpheli Araçta Arama Yapan Jandarma Ekipleri, Sürücünün İç Çamaşırında Kokain Buldu Arkadaşının Evindeki Partiye Katılan Genç Kadın, Balkondan Düşerek Hayatını Kaybetti

Kuşum Aydın 2008'de Evlendiği Karısını Yıllarca Gizledi Öğrencisinin Öldürdüğü Akademisyenin Acısı Dinmeden, Lise Öğrencisi Gitar Kutusunda Okula Soktuğu Silahla Öğretmenine Ateş Açtı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.1.2019 12:31:44. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Aydın'da 2 Adet Ruhsatsız Tabanca ve Tarihi Eser Ele Geçirildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]