Aydın'da 2 ayda 126 bin kişiye 136 milyon lira nakit desteği verildi - Son Dakika

AYDIN (İHA) – Aydın Milletvekili ve AK Parti MKYK Üyesi Metin Yavuz, salgın süresince hayata geçirilen Sosyal Kuruma Kalkanı kapsamında, Aydın'da son 2 ayda 126 bin kişiye 136 milyon lira nakit desteği sağlandığını açıkladı.



Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından korona virüs salgın süresince hayata geçirilen Sosyal Kuruma Kalkanı kapsamında Aydın'da yapılan sosyal yardımlar hakkında bilgi veren Metin Yavuz, "Korona virüs salgını sürecinde vatandaşlarımızın mağdur olmamaları için Aydın ilimiz gelenin dar gelirli 81 bin 154 vatandaşımıza biner lira nakit desteği sağladık. Kısa Çalışma Ödeneği olarak 27 bin 953 çalışana 41 milyon 396 bin 582 TL, Nakit Ücret Desteği olarak 9 bin 292 çalışana 4 milyon 680 bin 116 TL ve İşsizlik Ödeneği olarak 7 bin 671 kişiye 8 milyon 917 bin 335 TL nakit destek olmak üzere 58 milyon 994 bin 33 TL kaynak aktardık. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla hayata geçirilen Sosyal Koruma Kalkanı ile son 2 ayda 126 bin 70 vatandaşımıza 136 milyon 148 bin 033 TL nakit desteği sağlamış olduk. Cumhurbaşkanımıza ve emeği geçenlere, zor günlerde sağlanan bu destek için sonsuz teşekkür ediyoruz" dedi. - AYDIN