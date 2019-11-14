Son Dakika Haberleri: Aydın'da 2 bin 114 gıda işletmesi denetlendi
Son Dakika Güncel Aydın'da 2 bin 114 gıda işletmesi denetlendi - Son Dakika

Aydın'da 2 bin 114 gıda işletmesi denetlendi

6 saat önce

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Ekim ayı içerisinde, gıda satış ve toplu tüketim yerleri ile üretim yerleri olmak üzere 2 bin 114 iş yeri denetlendi.

Aydın'da 2 bin 114 gıda işletmesi denetlendi, System.String[]

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Ekim ayı içerisinde, gıda satış ve toplu tüketim yerleri ile üretim yerleri olmak üzere 2 bin 114 iş yeri denetlendi.


İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "İlimizde toplam, 1892 adet gıda üretim yeri, 13 bin 167 adet gıda satış ve toplu tüketim yeri bulunmakta olup, Ekim ayında gıda üretim yerlerine 265 adet, gıda satış ve toplu tüketim yerlerinde ise 1849 adet olmak üzere toplam 2 bin 114 adet denetim gerçekleştirilmiştir. Denetim İzleme Programı, şikayet, Yıllık Denetim Programı, zehirlenme vs.ye istinaden il genelinde toplam 54 adet numune alınmış, yapılan denetim ve alınan numuneler sonucu mevzuata uygun olmayan 20 adet gıda işletmesine 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı ve Yem Kanunu gereği 236 bin 462 TL cezai işlem uygulanmıştır. İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüzce Ekim ayı içerisinde 1081 adet Sağlık Sertifikası düzenlenerek 6 milyon 227 bin 434 kilogram kuru incir, 55 adet Sağlık Sertifikası düzenlenerek 397 bin 348 kilogram muhtelif gıda maddesi ihracatı olmak üzere toplam 1136 adet Sağlık Sertifikası düzenlenerek 6 milyon 624 bin 781 kilogram gıda maddesi ihracatı gerçekleştirilmiştir. ALO Gıda 174 hattına, Ekim ayı içerisinde, gıda satış yeri ile ilgili 34 adet, toplu tüketim yeri ile ilgili 14 adet, üretim yeri ile ilgili 2 adet olmak üzere toplam 50 adet şikayet gelmiştir. Şikayetlerle ilgili olarak 40 adet işletmeye ait denetim sonlandırılmıştır. Yapılan denetim ve alınan numunelere ait bilgiler, Tarım ve Orman Bakanlığımızın GGBS (Gıda Güvenliği Bilgi Sistemi)'ne kaydedilmektedir.


İl Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak, tüketicilerimizin güvenli ve sağlıklı gıdaya ulaşmaları konusunda denetim ve kontrol faaliyetlerimiz, 190 kişilik Gıda Kontrolör ekibimiz tarafından 24 saat kesintisiz bir şekilde devam etmektedir" denildi. - AYDIN

Aydın, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 09:42 Kaynak: İHA
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