Aydın'da 2 bin 697 litre kaçak alkol ele geçirildi - Son Dakika

AYDIN'ın Efeler ilçesinde, polisin düzenlediği operasyonda 2 bin 697 litre etil alkol ve değişik markalarda içki ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak alkol imalatı ve satışına yönelik olarak belirlediği adreslere düzenlediği operasyonda, yaptığı aramada 2 bin 697 litre etil alkol, 1'er litrelik 9 şişe viski, 1052 etil alkol etiketi, 295 plastik bidon kapağı ve 5'er litrelik 39 plastik bidon ele geçirdi.Adreslerde yakalanan iki şüpheli A.Ş. ve İ.D. gözaltına alındı. 2 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede yurt dışına çıkış yasağı konularak serbest bırakıldı.