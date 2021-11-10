AYDIN'DA 2 DAKİKA HAYAT DURDU - Son Dakika

AYDIN'da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete uğurlanışının 83'üncü yılı saygıyla anıldı. Saat 09.05'te Kent Meydanı ve İstasyon Meydanı'nda trafik akışı durdu, vatandaşlar araçlarından inerek saygı duruşunda bulundu.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete uğurlanışının 83'ncü yıl dönümü Aydın'da yapılan törenle saygıyla bir kez daha anıldı. Aydın Valiliği önünde Atatürk Anıtı'na Aydın Valiliği, Garnizon Komutanlığı ve Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin sunduğu çelenk sonrası 2 dakikalık sirenlerin çalmasıyla saygı duruşunda bulunuldu. Törene Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, Garnizon Komutanı Personel Albay Hakkı Haktan Armağan ile protokol üyeleri katıldı.

TRAFİK AKIŞI DURDU

Aydın'ın en işlek yerlerinden olan Kent Meydanı ile İstasyon Meydanı'nda ise sirenlerin çalınmasıyla trafik akışı 2 dakikalığına durdu. Araçlarından inen vatandaşlar ayakta saygı duruşunda bulunarak Atatürk'ü saygı duruşunda bulundu. Efeler Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Vefa Destek Grubu ekibi ise yolda Atatürk posteri ve Türk bayrağı açarak saygı duruşunda bulundu. Otobüs durağında bekleyen yolcular, yayalar ve trafik akışını sağlayan polis ile itfaiye ekipleri de Ata'ya selam durdu. Türk bayrağı ise sirenlerin çaldığı sırada yarıya indirildi.