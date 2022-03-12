Aydın'da 2 otomobil çalan kişi tutuklandı - Son Dakika
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Aydın'da 2 otomobil çalan kişi tutuklandı

12.03.2022 19:56
Aydın'da 2 otomobil çalan kişi tutuklandı

Aydın'ın Germencik ilçesinde 2 otomobil çaldığı tespit edilen kişi tutuklandı.

Aydın'ın Germencik ilçesinde 2 otomobil çaldığı tespit edilen kişi tutuklandı.

Ortaklar Mahallesinde ikamet eden Ş.E. ile ilçe merkezinde oturan E.İ'nin otomobillerinin çalınmasının ardından çalışma başlatan polis ekipleri, araçları E.E'nin (22) çaldığını tespit etti.

Yapılan operasyonla yakalanan E. E, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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Germencik, Ortaklar, Otomobil, Aydın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Aydın'da 2 otomobil çalan kişi tutuklandı - Son Dakika


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