Aydın'da 2 otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı - Son Dakika
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Aydın'da 2 otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı

26.07.2022 10:12
Aydın'da 2 otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı

Aydın'ın Çine ilçesinde 2 otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Aydın'ın Çine ilçesinde 2 otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Aydın'dan Muğla istikametine seyreden A.D. (62) yönetimindeki 09 EC 114 plakalı otomobil, Yağcılar Mahallesi'nde aynı istikamete seyreden A.Ş'nin (58) kullandığı 09 ABY 593 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine olay 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan otomobil sürücüsü A.Ş, sağlık ekiplerince Çine Devlet Hastanesine kaldırıldı.

A.Ş'nin hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi.

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Kaynak: AA

Muğla, Aydın, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Aydın'da 2 otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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