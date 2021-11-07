Aydın'da 2 saatte 25 alkollü sürücü yakalandı - Son Dakika

Aydın'da trafik ekipleri tarafından yapılan denetimlerde 2 saatte 25 alkollü sürücü tespit edilirken, toplamda 79 bin TL ceza uygulandı.

Trafik güvenliğini artırmak ve sürücülerin kurallara uymasını sağlamak amacıyla Aydın genelinde denetimler aralıksız devam ederken, kurallara uymayan sürücüler de Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerinden kaçamıyor. Bu kapsamda dün akşam saatlerinde Aydın - Denizli karayolu üzerinde gerçekleştirilen 2 saatlik denetimlerde 25 alkollü sürücü tespit edilerek ehliyetlerine el konuldu. Kırmızı ışık ihlali, belgesiz araç kullanımı, seyir halinde cep telefonu kullanımı gibi çeşitli kontrollerin gerçekleştirildiği denetimlerde kurallara uymadığı tespit edilen sürücülere toplamda 79 bin TL idari işlem uygulandı. - AYDIN