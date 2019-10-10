Aydın'da 20 bin 374 araca 7 milyon 259 bin 774 TL ceza kesildi

Aydın'da Eylül ayı içerisinde trafik güvenliğinin arttırılmasına yönelik yapılan kontrollerde kusurlu bulunan 20 bin 374 araca 7 milyon 259 bin 774 TL ceza kesildi.



Aydın Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Trafik güvenliğinin arttırılması ve korunması için Valiliğimizin gözetim ve denetiminde İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekipleri tarafından 2019 yılı Eylül ayı içerisinde toplam 163 bin 157 araç kontrol edilmiş olup, bunlardan kusurlu bulunan 20 bin 374 araca 7 milyon 259 bin 774 TL para cezası tatbik edilmiştir. Eylül ayı içerisinde yapılan denetimler sonucu 304 sürücü trafikten men edilmiş, kusurlarından dolayı 585 sürücünün ehliyetine el konulmuş, 2 bin 441 araç trafikten men edilmiştir. Alınan tüm bu etkin önlemlere rağmen, trafik kurallarına uyulmaması nedeniyle 2019 Eylül ayı içerisinde ilimiz sınırlarında maddi hasarlı 288, yaralamalı 362, ölümlü 6 olmak üzere toplam 656 trafik kazası meydana gelmiştir.



Bu kazalarda toplam 556 vatandaşımız yaralanmış, maalesef 7 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir.



Valiliğimizce, ilimizde trafik güvenliği ve vatandaşlarımızın can ve mal emniyetinin daha etkin sağlanmasına yönelik olarak alınan tüm tedbirler arttırılarak aynı kararlılıkla ve gayretle sürdürülecektir. Trafik kurallarına uyan, trafik düzeninin sağlanmasına ilgi ve destekleriyle katkı sağlayan değerli vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Trafik kazalarının azalması için sürücü ve vatandaşlarımızın da, daha duyarlı olmaları, özellikle hatalı şerit değiştirmemeleri, alkollü araç kullanmamaları, kural ihlali yapanların ise 155 ve 156 nolu Polis ve Jandarma telefonlarına ihbar edilmeleri hususlarında vatandaşlarımızın bilgisine, desteklerine büyük ihtiyaç vardır" denildi. - AYDIN