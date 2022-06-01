Aydın'da 20 dakikalık fırtına ortalığı birbirine kattı - Son Dakika
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Aydın'da 20 dakikalık fırtına ortalığı birbirine kattı

01.06.2022 21:01
Aydın'da 20 dakikalık fırtına ortalığı birbirine kattı

Aydın'ın Efeler ilçesinde etkili olan ve yaklaşık 20 dakika süren fırtına bir binanın çatısını uçurdu, ağaçlar devrildi.

Aydın'ın Efeler ilçesinde etkili olan ve yaklaşık 20 dakika süren fırtına bir binanın çatısını uçurdu, ağaçlar devrildi. Fırtına nedeniyle çatıdan düşen bir kişi yaralandı.

Aydın'da akşam saatlerinde fırtına etkili oldu. Yaklaşık 20 dakika süren fırtına ortalığı birbirine kattı. Efeler Mahallesi 1430 Sokak üzerinde bulunan bir çam ağacı sokak içerisinde park halinde bulunan 09 AEL 982 plakalı bir otomobilin üzerine devrildi. İhbar üzerine kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri devrilen ağacı araç üzerinden kaldırdı. Ekipler devrilen ağacı keserek yolu yeniden trafiğe açtı.

Efeler Mahallesi Hürriyet Bulvarı üzerinde ise, Adnan Menderes Anadolu Lisesi'nin bahçesinde bulunan bir ağaç fırtınanın etkisi ile yola devrildi. Ağaç, devrildiği esnada okulun bahçe demirlerine de zarar verirken yolun bir bölümünü kapladı. Kısa sürede bölgeye gelen trafik ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak bir süre yolu trafiğe kapattı.

FIRTINADAN UÇAN ÇATI AĞAÇTA ASILI KALDI

Meşrutiyet Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde ise bir binanın çatısı uçtu. Uçan çatı bölgede bulunan bir ağacın tepesinde asılı kaldı. Zaman zaman şiddetlenen rüzgar sebebi ile çatının yere düşme tehlikesi yaşanırken, bölgeye ekipler sevk edildi. Ağaçtaki çatı itfaiye ekiplerinin çalışması ile tehlike oluşturmadan yere indirildi. Yirmi dakikalık fırtınanın ardından hava normale döndü.

ÇATIDAN DÜŞEN BİR KİŞİ YARALANDI

Aydınlı vatandaşlar bir anda etkili olan fırtınaya hazırlıksız yakalanırken, olumsuz hava koşulları sebebiyle 1 kişinin de çatıdan düşerek yaralandığı öğrenildi. Bir alışveriş merkezinin çatısında fırtınaya hazırlıksız yakalanan şahıs rüzgarın şiddetiyle çatıdan düştü. Yaralanan şahıs ambulansla hastaneye kaldırılırken hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

(Uğur Eser - Onur Durmuş - Murat Uçkaç/İHA)

Aydın'da 20 dakikalık fırtına ortalığı birbirine kattı
Aydın'da 20 dakikalık fırtına ortalığı birbirine kattı
Aydın'da 20 dakikalık fırtına ortalığı birbirine kattı
Aydın'da 20 dakikalık fırtına ortalığı birbirine kattı
Aydın'da 20 dakikalık fırtına ortalığı birbirine kattı
Aydın'da 20 dakikalık fırtına ortalığı birbirine kattı
Aydın'da 20 dakikalık fırtına ortalığı birbirine kattı
Aydın'da 20 dakikalık fırtına ortalığı birbirine kattı
Aydın'da 20 dakikalık fırtına ortalığı birbirine kattı
Aydın'da 20 dakikalık fırtına ortalığı birbirine kattı
Aydın'da 20 dakikalık fırtına ortalığı birbirine kattı
Aydın'da 20 dakikalık fırtına ortalığı birbirine kattı

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Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Aydın'da 20 dakikalık fırtına ortalığı birbirine kattı - Son Dakika


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