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Aydın'da 20 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika

Aydın'da 20 düzensiz göçmen kurtarıldı

14.12.2021 10:18
Aydın'da 20 düzensiz göçmen kurtarıldı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yunan unsurları tarafından ölüme terk edilen 20 düzensiz göçmen sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yunan unsurları tarafından ölüme terk edilen 20 düzensiz göçmen sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Kuşadası ilçesi açıklarında can salı içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen can salı içerisindeki 20 düzensiz göçmen kurtarıldı. Kurtarılan göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi. - AYDIN

Aydın'da 20 düzensiz göçmen kurtarıldı
Aydın'da 20 düzensiz göçmen kurtarıldı

Sahil Güvenlik, Kuşadası, Yunan, Aydın, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Aydın'da 20 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika


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