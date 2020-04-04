Aydın'da 20 yaş altı gençler kurala uyup sokağa çıkmadı - Son Dakika

Aydın'da 20 yaş altı gençler kurala uyup sokağa çıkmadı

AYDIN'da, 65 yaş ve üstü vatandaşlardan sonra 20 yaş ve altı kişilere de sokağa çıkma yasa gelmesiyle kentteki sokak ve parklar bomboş kaldı.

Koronavirüsünün dünyada olduğu gibi Türkiye'de de giderek yaygınlaşmasının ardından önlemler alınmaya devam ediyor. 65 yaş ve üstünün sokağa çıkma yasağının ardından bu gece yarısında başlayan 20 yaş ve altının sokağa çıkma yasağı geldi. Çocuk ve gençlerin yasak dolayısıyla Aydın'da parklara ve sokaklara çıkmayınca çevrede bomboş kaldı. Germencik ilçesinde ise 15 yaşlarında bir genç, yasağa aldırış etmeden bisikletiyle sokakta gezinti yaptı.