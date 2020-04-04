Aydın'da 20 yaş altı gençler kurala uyup sokağa çıkmadı - Son Dakika

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Aydın'da 20 yaş altı gençler kurala uyup sokağa çıkmadı
6 saat önce
AYDIN'da, 65 yaş ve üstü vatandaşlardan sonra 20 yaş ve altı kişilere de sokağa çıkma yasağının gelmesiyle, kentteki sokak ve parklar bomboş kaldı.
AYDIN'da, 65 yaş ve üstü vatandaşlardan sonra 20 yaş ve altı kişilere de sokağa çıkma yasağının gelmesiyle, kentteki sokak ve parklar bomboş kaldı.
Koronavirüsün dünyada olduğu gibi Türkiye'de de giderek yaygınlaşmasının ardından önlemler alınmaya devam ediyor. 65 yaş ve üstünün sokağa çıkma yasağının ardından bu gece yarısında başlayan 20 yaş ve altının sokağa çıkma yasağı sonrası park ve bahçelerde sakinlik gözlendi. Germencik ilçesinde ise 15 yaşlarında bir gencin yasağa aldırış etmeden bisikletiyle sokakta gezdiği görüldü.
Haber Yayın Tarihi: 04.04.2020 04:32 Kaynak: DHA
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