Aydın'da 2018 Yılında 12 Bin 145 Kişiye İş Eğitimi Verildi
1 saat önce
Aydın İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulunun 2019 yılı ilk toplantısı Vali Yavuz Selim Köşger başkanlığında yapıldı.
Aydın
İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulunun 2019 yılı ilk toplantısı Vali Yavuz Selim Köşger
başkanlığında yapıldı. İŞKUR
Aydın İl Müdürlüğünün son dönemde çok etkinleştiğinin altını çizen Vali Köşger, "İş başı eğitim programı var. 3 aydan 9 aya kadar süreyle katılımcılara günlük 77 lira ödeniyor. 26 gün ücret alındığı şekilde asgari ücreti geçiyor. 9 aya kadar tamamını biz karşılıyoruz. İşverenimiz personelini seçiyor, alıyor. Devletimiz 9 aya kadar personelin giderlerini karşılıyor. Aynı zamanda personel, eğitilmiş de oluyor. Çok önemli bir şey bu" dedi.
Mesleki eğitim kurslarının düzenlendiğini, sanayi ve imalat sektöründe düzenlenen kurslara katılan 2 – 5 yaş arası çocuğu olan kadın kursiyerlere ayda 400 liraya kadar kreş desteğinin verildiğini belirten Vali Köşger, engelli ve eski hükümlülerin de kendi işlerini kurmasına yardım ettiklerini söyledi. 'İşe İlk Adım' projesiyle yüksekokul ve fakültelerden mezun olan gençlerin iş deneyimi kazanmasının sağlandığını kaydeden Köşger, "Program sonunda katılımcılara, işverenlere zorunlu istihdam süresi için katılımcı başına net asgari ücretin yüzde 50'si düzeyinde, sonraki 13 ay için ise asgari ücretin yüzde 25'i düzeyinde ücret desteği veriliyor. Proje için son başvuru tarihi 28 Şubat
olacak belirlenmiştir" diye konuştu.
Engelli bireylere 50 bin liraya kadar hibe desteği verildiğini anlatan Köşger, eski hükümlülerin de kendi işlerini kurabilmesi için brüt asgari ücretin 15 katına kadar hibe desteği verdiklerini açıkladı. Diğer istihdam teşviklerinden de söz eden Köşger, 2018'de Aydın genelinde İŞKUR'un kurs ve programlarından 12 bin 145 kişinin yararlandığını, yıl boyunca işsiz vatandaşlara toplam 74 milyon 628 bin 574 lira ödeme yapıldığını sözlerine ekledi. - AYDIN
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Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 04:44 Kaynak: İHA
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