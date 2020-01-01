Aydın'da 2020'nin ilk bebeği 'Nehir' oldu - Son Dakika

AYDIN (İHA) – Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, 2020 yılının ilk bebeği olan 'Nehir'i hastanede ziyaret ederek, anne ve babasını tebrik etti.



Aydın'da 2020 yılının ilk bebeği, Süleyman ve Galibe Sallı çiftinin ilk bebekleri olan "Nehir" oldu. Yeni yılın ilk dakikalarında dünyaya gelen Nehir bebek ve ailesini, Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde beraberindeki heyet ile birlikte ziyaret eden Vali Köşger, anne ve babayı tebrik etti. Yanında getirdiği çeşitli hediyeleri de aileye takdim eden Köşger, 2020 yılının bebeğinin kendilerine uğur getirmesini ve uzun ömürlü olması temennisinde bulundu.



Vali Köşger daha sonara hastanedeki diğer hastalara geçmiş olsun dileklerinde bulunup görevi başındaki sağlık personellerinin yeni yılını kutladı.



Ziyaretler sırasında Vali Köşger'e, Efeler Kaymakamı Cemal Şahin, İl Sağlık Müdürü Dr. Osman Açıkgöz ve hastane yöneticileri eşlik etti. - AYDIN