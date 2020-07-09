Aydın'da 2020 yılı sonuna kadar 100 bin konut ve iş yeri doğal gaza erişecek - Son Dakika

Aydın'da 2020 yılı sonuna kadar 100 bin konut ve iş yeri doğal gaza erişecek

Türkiye'nin en yaygın ikinci özel doğal gaz dağıtım şirketi olan ve 10 il ve 56 ilçede yaklaşık 1 milyon 400 bin aboneye doğal gaz konforu yaşatan Enerya Aydın'da 2020 yılı sonuna kadar yaklaşık 100 bin haneye doğal gaz ulaştıracağını belirtti.

Türkiye'nin en yaygın ikinci özel doğal gaz dağıtım şirketi olan ve 10 il ve 56 ilçede yaklaşık 1 milyon 400 bin aboneye doğal gaz konforu yaşatan Enerya Aydın'da 2020 yılı sonuna kadar yaklaşık 100 bin haneye doğal gaz ulaştıracağını belirtti.

Mesut Özil'in Türkiye ya da ABD'ye transfer olacağı iddia edildi
Seul Belediye Başkanı vasiyet mesajı bırakıp ortadan kayboldu
Murat Övüç'e kadın takipçisinden ilginç mesaj: Kocam yatak odasında sizi izliyor


Çalışmalarına yüzde 100 müşteri memnuniyeti ile devam ettiklerini belirten Enerya Aydın İşletme Müdürü Osman Ersöz "Firma olarak 'Büyüme odaklı, müşterilerine ve çalışanlarına değer katan, Türkiye'nin lider enerji markası olma' vizyonu ve 'insanların yaşam konforunu artırma' misyonuyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Enerya olarak herkesin doğal gaz konforuna ulaşması için çalışıyoruz. Türkiye'de faaliyet gösterdiğimiz illerde yıllık 4 milyar metreküp gaz hacmimiz ve 14 bin kilometreye varan şebekemizle halkımıza hizmet veriyoruz. Son üç yılda şebekemizi yüzde 36 büyüttük" diyerek yaklaşık 1000 kişilik kadroları ile halka en iyi hizmeti sunmaya çalıştıklarını söyledi.


"Aydın'da yıl sonuna kadar 6 ilçede 10 mahalle daha doğal gaza kavuşacak"


Aydın'da şu an itibariyle 51 mahallede 1097 kilometre doğal gaz hattı ile yaklaşık 200 bin kişinin doğal gaz konforu yaşadığını yıl sonuna kadar Aydın'da 100 bin konut ve iş yerine doğal gaz hizmeti götüreceklerini kaydeden Enerya Aydın İşletme Müdürü Osman Ersöz, "Aydın'da 6 ilçede bulunan 10 mahallede daha fizibilite çalışmalarımızı tamamladık. Bu çalışmalar doğrultusunda 2020 yılsonunda yaklaşık 100 bin aboneye ulaşmayı hedefliyoruz. Amacımız, tüm Aydınlıları doğal gaz konforuyla buluşturmak" diye konuştu.


Alt yapı çalışmalarında belediyelerle yakın iş birliğinde ilerlediklerini, pandemi sürecinde de gerekli tedbirleri alıp hiçbir hizmeti aksatmadıklarını kaydeden Ersöz, "Bir çok hizmeti de online veriyoruz. Abonelerimizin tüm abonelik işlemlerini online ortamdan da yapmalarını sağlıyoruz. Evden çıkmak istemeyen abonelerimiz müşteri hizmetleri ofislerinde yapabildikleri çoğu işlemi, 444 8 429 no'lu çağrı merkezimizden veya www.enerya.com.tr online işlemler sayfasından gerçekleştirebiliyorlar" dedi.


Tüketicilerin en çok merak ettiği doğal gazı en ekonomik kullanma yöntemleri hakkında da bilgi veren Osman Ersöz, "Doğal gaz demek temiz hava, sağlık ve ısınmada konforun yanı sıra evin bütçesine katkı demek. Aynı zamanda kömür, şofben ve tüp kullanımı gibi diğer ısınma yöntemleri ile kıyaslandığı zaman doğal gazın ev ekonomisine katkısı yadsınamaz. Doğal gaz tüketimini minimize etmek için öncelikle kullanımı sırasında kombi basıncını düzenli aralıklarda kontrol etmek gerekiyor. Radyatörlerin önünü eşya ile kapatmamak, evin kullanılmayan alanlarındaki radyatörleri kapatmak, oda termostatı kullanmak gibi önlemler ortalama yüzde 15 tasarruf sağlamanıza yardımcı önlemlerdir. Kapı ve pencerelerin PVC ya da çift cam olması, menfezlerin kapatılmaması, sıcak su borularının izole edilmesi de tasarruflu doğal gaz tüketimini sağlayacak unsurlardan birkaçı. Bunların haricinde kombiyi sık sık açıp kapatmamalıyız. Yılın farklı mevsimlerinde farklı fonksiyonlarından faydalandığımız kombilerin düzenli bakımı da oldukça önemli" diyerek Temmuz ayında abone olanlar için bağlantı bedelinde 4 taksit imkanı sunduklarını kaydetti. - AYDIN

Türkiye, Aydın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.07.2020 10:13 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Aydın'da 2020 yılı sonuna kadar 100 bin konut ve iş yeri doğal gaza erişecek - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

14:33 4 yaşındaki çocuğunu komşusuna bırakan annenin sır dolu intiharı 14:29 Maskesiz görüntülenen Hatice, açıklamasıyla pes dedirtti 14:17 Aslı Enver sezonu açtı! Güzel oyuncu, siyah beyaz bikinisiyle parmak ısırttı 13:42 Son Dakika: Cumhurbaşkanlığı'ndan sosyal medya açıklaması: Düzenleme için uzlaşıldı 13:01 Ünlü iş insanının eşi, şiddet gördüğünü belirterek boşanma davası açtı 11:52 Son dakika: Sakarya'da havai fişek fabrikasındaki malzemeleri taşıyan kamyonda patlama: 3 şehit, 12 yaralı 11:22 Milli antrenör, sevgilisinden kaçıp salonuna sığınan kadına böyle sahip çıktı 11:05 ABD'de pitbull dehşeti: 17 aylık bebeği öldürdü 10:41 Cımbızla toplanan safran bitkisinin kilosu 30 bin lira 10:30 Bahçeli, İYİ Parti'nin teklifine ilk kez 'kabul' oyu verdi 10:25 Otobüs şoförünün yolcuların gözü önünde darp edildiği anlar kamerada 09:26 Nefes alamayan oğlunu ambulansa taşıyan babanın feryatları yürek yaktı 08:20 Hatalı basılan 50 TL'ye, 75 bin lira teklif edildi 07:54 Abdulkadir Selvi, edindiği kulis bilgileriyle mahkemenin kararını erkenden duyurdu: Ayasofya cami olacak 03:28 Aksaray'da su yerine yanlışlıkla tiner içen çoçuk, hastanelik oldu
Mesut Özil'in Türkiye ya da ABD'ye transfer olacağı iddia edildi
16:29
Seul Belediye Başkanı vasiyet mesajı bırakıp ortadan kayboldu
16:19
Murat Övüç'e kadın takipçisinden ilginç mesaj: Kocam yatak odasında sizi izliyor
16:14
Bakırköy Belediyesi, havai fişek kullanımını yasakladı
16:05
İstanbul'da 40 emniyet müdürünün yeri değişti
15:43
Beşiktaş'ta Mehmet Topal'ın transferi gündeme geldi
15:03
13 yaşındayken tecavüz ettiği öğrencisiyle evlenen kadın öğretmen kanserden öldü
15:03
Son Dakika: Üreticilere yapılacak 651 milyon liralık destek ödemesi yarın akşam hesaplara yatırılacak
15:02
Fahriye Evcen, oğlu Karan'la yeni pozlarını paylaştı! Bir saatte rekoru beğeniye ulaştı
14:59
Dedesini balkondan düşerken gören torunu gözyaşlarına boğuldu
14:45
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.07.2020 16:39:47. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Aydın'da 2020 yılı sonuna kadar 100 bin konut ve iş yeri doğal gaza erişecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]