Aydın'da 22 bin 833 kişi iş sahibi oldu - Son Dakika

Aydın'da 22 bin 833 kişi iş sahibi oldu

22.10.2020 16:30
Aydın'da 22 bin 833 kişi iş sahibi oldu, System.String[]

Aydın İl İstihdam Kurulu toplantısında konuşan İŞKUR Aydın İl Müdürü Rahmi Terzi, 2020 yılı Eylül ayı itibariyle toplam 22 bin 833 kişiye istihdam sağlandığını belirtti.

Aydın İl İstihdam Kurulu toplantısında konuşan İŞKUR Aydın İl Müdürü Rahmi Terzi, 2020 yılı Eylül ayı itibariyle toplam 22 bin 833 kişiye istihdam sağlandığını belirtti.

Aydın İl İstihdam Kurulu Mesleki Eğitim Kurulu 4. Olağan Toplantısı, Aydın Valisi Hüseyin Aksoy'un başkanlığında gerçekleştirildi. Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıda Aydın genelindeki projeler görüşülürken İŞKUR Aydın İl Müdürü Rahmi Terzi de, Aydın'ın işsizlik ve istihdam rakamları hakkında bilgi verdi.

"Aydın'da 34 bin işsiz var"

Eylül ayı itibariyle Aydın'da İŞKUR'a kayıtlı toplam 34 bin 726 işsizin olduğunu açıklayan Terzi; "Ancak bu rakamlar içerisinde emekli olup çalışmak isteyen, daha iyi şartlarda iş arayan ve mesleğini değiştirmek isteyen kişiler de dahil durumda" dedi. Aydın'da toplam kayıtlı işgücü 83 bin 24 kişi olurken TÜİK'in Haziran 2020 verilerine göre Türkiye'nin 15 yaş ve üzeri nüfusunun, işgücüne katılım oranı yüzde 49, istihdam oranı yüzde 42,4, işsizlik oranı ise yüzde 13,4 oldu.

"22 bin kişi işe yerleştirildi"

Toplantıda konuşan İŞKUR Aydın İl Müdürü Rahmi Terzi, 2020 yılı Ocak - Eylül döneminde İŞKUR'a kayıtlı özel sektör iş yerlerinden 16 bin 788 açık iş kaydı alındığı, yine aynı dönemler arasında İŞKUR'a 50 bin 728 kişinin başvurduğunu belirterek 247'si engelli, toplam 22 bin 833 kişinin de işe yerleştirildiği açıkladı.

"Kurslardan 4 bin kişi faydalandı"

Aydın genelinde gerçekleştirilen aktif işgücü programları hakkında da bilgi veren Terzi; "İşgücü programlarımızda kayıtlı toplam 10 bin 58 kişi bulunmaktadır. İstihdam garantili ve garantisiz 34 adet meslek edindirme kurslarımızdan 684 kişi, bin 256 adet işbaşı eğitim programından 3 bin 744 kişi, bin 256 adet işbaşı eğitim programından 3 bin 744 kişi olmak üzere toplam bin 290 adet kurs ve programdan 4 bin 428 kişinin faydalanmıştır. 35 adet toplum yararına programlarımızdan ise bin 2 bin 20 kişi faydalandı" dedi.

"277 milyon destek sağlandı"

İşsizlik sigortası kapsamında, Aydın'da işsizlik ödeneği alan 12 bin 722 kişinin olduğunu belirten Terzi; "İşsizlik ödeneği alan vatandaşlarımıza 63 milyon 524 bin 329 TL, Kısa Çalışma Ödeneği alan 30 bin 150 kişiye 160 milyon 42 bin 173 TL, nakdi ücret desteğinden faydalanan 21 bin 183 kişiye ise 54 milyon 416 bin 881 TL ödeme yapıldı. Yine işsizlik sigortası kapsamında Ocak - Eylül 2020 döneminde 64 bin 55 kişiye toplamda 277 milyon 983 bin 383 TL ödeme yapıldı" dedi.

Müdür Terzi, Aydın'da 2020 yılı Ocak - Eylül döneminde çalışma hayatına ilişkin mevzuata aykırı durumlar dahilinde toplamda 13 iş yerine 362 bin 431 TL idari para cezası uygulandığını da sözlerine ekledi. - AYDIN

Aydın'da 22 bin 833 kişi iş sahibi oldu
Aydın'da 22 bin 833 kişi iş sahibi oldu
Aydın'da 22 bin 833 kişi iş sahibi oldu

İstihdam, Eylül, İŞKUR, Aydın, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Aydın'da 22 bin 833 kişi iş sahibi oldu - Son Dakika Ekonomi

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