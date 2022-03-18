Aydın'da 22 kilo kaçak tütün ele geçirildi - Son Dakika
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Aydın'da 22 kilo kaçak tütün ele geçirildi

18.03.2022 14:08
Aydın'da 22 kilo kaçak tütün ele geçirildi

Aydın'da bir şahsın evine yapılan operasyonda 22 kilo 690 gram harmanlanmış kaçak tütün ele geçirildi.

Aydın'da bir şahsın evine yapılan operasyonda 22 kilo 690 gram harmanlanmış kaçak tütün ele geçirildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan istihbarı çalışmalar aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda bir şahsın kendisine ait evde kaçak sigara üretimi yaparak işletmekte olduğu tütün satış dükkanında bandrolsüz sigara ve tütün satışı yaptığı bilgisine ulaşıldı. Harekete geçen ekipleri şüphelinin evinde ve işyerinde yaptıkları aramada 6 bin adet boş makaron, 18 bin 280 adet tütün ile doldurulmuş makaron, 22 kilo 690 gram harmanlanmış kıyılmış sarmalık tütün, bin 200 adet bandrolsüz kaçak sigara ele geçirildi.

Yapılan operasyon kapsamında olay ile ilgili olduğu tespit edilen 3 kişi gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi. - AYDIN

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İl Jandarma Komutanlığı, Kaçak Sigara, Aydın, Tütün, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Aydın'da 22 kilo kaçak tütün ele geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Aydın'da 22 kilo kaçak tütün ele geçirildi - Son Dakika
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