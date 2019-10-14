Aydın'da 22 şirketle ilgili kayyum kararı kaldırıldı

Aydın'da aralarında Uğur Soğutma Makinaları ve Uğur Motorlu Araçlar AŞ'nin de bulunduğu 22 şirketle ilgili kayyum kararının mahkemece kaldırılmasına hükmedildi.

İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesince, 22 şirketle ilgili kayyum kararının bozulmasının ardından dosya, yeniden Aydın 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görüşüldü.

Aydın 2. Ağır Ceza Mahkemesi, "İlgili şirketlere kayyum atandıktan sonra Mali Suçları Araştırma Kurulunun (MASAK) raporları, bilirkişi raporlarına göre bu şirketlerin tamamının gerçek kişi şirketleri olması, FETÖ'nün örtülü ya da açık herhangi bir ortaklığına rastlanmaması, bu şirketlerin sahibi gerçek kişilerin örgüt üyeliğinden ceza aldıkları ancak bu cezaların kesinleşmediği, kişilerin şirketlerinde FETÖ ile ortaklık yaptıkları yönünde delil bulunmadığı, ekonomik olarak şahsi ekonomik güçleri üzerinden FETÖ'ye ekonomik yardım yaptıkları, dolayısıyla mütevelli olarak örgüt içinde bulunduğu iddiası ile yargılanan şirket sahiplerinin tamamının bu şirketleri gerçek ve kendilerine ait ticari faaliyetler sonucu ihya ettikleri, bu şirketlerde FETÖ'ye ait bir para ya da bağlı bir şirket bulunmadığı kanaatine varıldığı" gerekçesiyle kayyum atanması kararının kaldırılmasına hükmetti.

Mahkeme, karar doğrultusunda Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna (TMSF) müzekkere yazılmasına karar verdi.

Aydın 2. Ağır Ceza Mahkemesi, 2017'de Uğur Soğutma Makinaları ve Uğur Motorlu Araçlar AŞ'nin de bulunduğu şirketlere kayyum atanmasına karar vermişti. Mahkeme, FETÖ'ye üye olma suçundan Uğur Şirketler Grubu ortaklarından Zeynel Abidin Takmaklı ve kardeşi Muhammet Celali Takmaklı'yı 7 yıl 6'şar ay hapis cezasına çarptırmış, sanıklar için sağlık sorunları dolayısıyla adli kontrol hükümleri uygulanmıştı. Diğer bazı sanıklar için de çeşitli cezalar verilmişti.

İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi, Uğur Şirketler Grubu ortaklarından Zeynel Abidin Takmaklı ve kardeşi Muhammet Celali Takmaklı'nın da aralarında bulunduğu 48 sanık hakkında verilen kararı, sanık avukatlarının birden fazla sanığın avukatlığını yapması dolayısıyla bozmuştu. Bölge Adliye Mahkemesi, kayyum kararının kaldırılmasına hükmetmişti.