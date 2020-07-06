Aydın'da 23 bin 894 araca 11 Milyon lira cezai işlem uygulandı - Son Dakika

Aydın'da 23 bin 894 araca 11 Milyon lira cezai işlem uygulandı

Aydın'da trafik ekipleri tarafından Haziran ayı içerisinde yapılan kontrollerde, kusurlu bulunan 23 bin 894 araca, 11 milyon 091 bin 245 TL para cezası uygulandı.

Aydın'da trafik ekipleri tarafından Haziran ayı içerisinde yapılan kontrollerde, kusurlu bulunan 23 bin 894 araca, 11 milyon 091 bin 245 TL para cezası uygulandı.


Aydın Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Trafik güvenliğinin arttırılması ve korunması için Valiliğimizin gözetim ve denetiminde İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekipleri tarafından 2020 yılı Haziran ayı içerisinde toplam 138 bin 189 araç kontrol edilmiş olup, bunlardan kusurlu bulunan 23 bin 894 araca 11 milyon 091 bin 245 TL para cezası tatbik edilmiştir. Haziran ayı içerisinde yapılan denetimler sonucu 226 sürücü trafikten men edilmiş, kusurlarından dolayı 504 sürücünün ehliyetine el konulmuş, 1258 araç trafikten men edilmiştir. Alınan tüm bu etkin önlemlere rağmen; trafik kurallarına uyulmaması nedeniyle 2020 Haziran ayı içerisinde İlimiz sınırlarında maddi hasarlı 266, yaralamalı 302, ölümlü 4 olmak üzere toplam 572 trafik kazası meydana gelmiştir. Bu kazalarda toplam 450 vatandaşımız yaralanmış, maalesef 5 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Valiliğimizce, ilimizde trafik güvenliği ve vatandaşlarımızın can ve mal emniyetinin daha etkin sağlanmasına yönelik olarak alınan tüm tedbirler arttırılarak aynı kararlılıkla ve gayretle sürdürülecektir. Trafik kurallarına uyan, trafik düzeninin sağlanmasına ilgi ve destekleriyle katkı sağlayan değerli vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Trafik kazalarının azalması için sürücü ve vatandaşlarımızın da, daha duyarlı olmaları, özellikle hatalı şerit değiştirmemeleri, alkollü araç kullanmamaları, kural ihlali yapanların ise 155 ve 156 nolu Polis ve Jandarma telefonlarına ihbar edilmeleri hususlarında vatandaşlarımızın bilgisine, desteklerine büyük ihtiyaç vardır" denildi. - AYDIN

Aydın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.07.2020 12:09 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Aydın'da 23 bin 894 araca 11 Milyon lira cezai işlem uygulandı - Son Dakika
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