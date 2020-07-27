Aydın'da 23 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

Aydın'da 23 düzensiz göçmen yakalandı
Aydın'ın Didim ilçesi açıklarında yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 23 düzensiz göçmen sahil güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.
Aydın'ın Didim ilçesi açıklarında yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 23 düzensiz göçmen sahil güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Didim ilçesi Eşek Adası kuzey batısında lastik bot içerisinde düzensiz göçmen olduğu ihbarı alındı. Yapılan ihbar ile birlikte Sahil Güvenlik Güney Ege Komutanlığı ekipleri Mevişehir Taşburun mevkiinde lastik bot içerisinde tespit edilen Afgan uyruklu 11 düzensiz göçmen yakalandı. Yine aynı bölgede bir diğer lastik bot içerisinde ise Afgan uyruklu 12 düzensiz göçmen yakalandı. İki ayrı lastik bot içerisinde bulunan 4'ü çocuk 23 düzensiz göçmen işlemleri yapılmak üzere Sahil Güvenlik iskelesine götürüldü. Yakalanan düzensiz göçmenlerin, işlemlerinin ardından Aydın İl Göç İdaresi'ne gönderileceği öğrenildi. - AYDIN
Haber Yayın Tarihi: 27.07.2020 12:24
Kaynak: İHA
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