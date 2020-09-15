Aydın'da 23 gıda işletmesine 309 bin lira cezai işlem uygulandı - Son Dakika

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, ağustos ayında yaptığı denetimlerde mevzuata aykırı olduğunu belirlediği 23 işletmeye 309 bin 258 lira cezai işlem uyguladı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, gıda üretimi ve satış yeri ile toplu tüketim yapılan 2 bin 352 iş yerini denetledi.

Denetlemelerde 34 iş yerinden numune alındığı ve mevzuata uygun olmayan 20 işletmeye Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı ve Yem Kanunu gereği 301 bin 998 lira, 3 işletmeye İl Umumi Hıfzısıhha Meclis Kararlarına aykırı faaliyette bulunmaktan 7 bin 260 lira olmak üzere 309 bin 258 lira para cezası kesildi.

Ayrıca ağustos ayı içerisinde Aydın'da 142 adet Sağlık Sertifikasının işletmelere verildiği ve bu işletmeler tarafından 1 milyon 40 bin 599 kilogram gıda maddesi ihracatının gerçekleştirildiği bildirildi.

Öte yandan ALO Gıda 174 hattına da 73 şikayet bildirimi yapıldığı ve 60 işletmeye de denetim yapıldığı ifade edildi.