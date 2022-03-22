Aydın'da 24 saatte 16 aranan şahıs yakalandı - Son Dakika
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Aydın'da 24 saatte 16 aranan şahıs yakalandı

22.03.2022 20:51
Aydın'da 24 saatte 16 aranan şahıs yakalandı

Aydın'da suç ve suçlularla mücadele kapsamında çalışmalar aralıksız devam ederken son 24 saatte 16 aranan şahıs yakalandı.

Aydın'da suç ve suçlularla mücadele kapsamında çalışmalar aralıksız devam ederken son 24 saatte 16 aranan şahıs yakalandı.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde çalışmalarını yürüten Aydın polisi suçlulara göz açtırmıyor. Bu kapsamda çalışmalarına devam eden Aydın Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri son 24 saatte çeşitli suçlardan aranan 16 şahıs yakaladı. Aydın polisinden kaçamayan 16 kişiden 10'u tutuklandı.

Ayrıca Efeler ilçesi Efeler Mahallesi'nde yapılan çalışmada ise kasten yaralama, yağma ve uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak suçundan 23 yıl hapis cezası bulunan K.T. isimli şüpheli de yakalandı. Kıskıvrak yakalanan şüpheli gerekli işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi. - AYDIN

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Aranan Şahıslar Büro Amirliği, Aydın İl Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü, Aydın, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Aydın'da 24 saatte 16 aranan şahıs yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Aydın'da 24 saatte 16 aranan şahıs yakalandı - Son Dakika
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