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Aydın'da 24 saatte aranan 4 kişi yakalandı - Son Dakika

Aydın'da 24 saatte aranan 4 kişi yakalandı

25.11.2021 11:50
Aydın'da 24 saatte aranan 4 kişi yakalandı

Aydın'da çeşitli suçlardan hapis cezası ile aranan 4 kişi yakalandı.

Aydın'da çeşitli suçlardan hapis cezası ile aranan 4 kişi yakalandı.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliğince aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar aralıksız devam ediyor. Yapılan çalışmalar kapsamında son 24 saat içinde kasten öldürme suçundan 10 yıl hapis cezası ile aranan B.T., hırsızlık suçundan 17 yıl 3 ay ceza ile aranan M.B., hırsızlık suçundan 11 yıl 6 ay ile aranan S.M. ile yine ikametlerde hırsızlık yapan G.Ş. isimli 4 şahıs yakalandı. Aydın polisinin dikkatinden kaçamayan şahıslar, adli makamlara teslim edilerek cezaevine gönderildi. - AYDIN

Aydın'da 24 saatte aranan 4 kişi yakalandı

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü, Aydın, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Aydın'da 24 saatte aranan 4 kişi yakalandı - Son Dakika


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