Aydın'da 24 yıl hapis cezası ile aranan şahıs yakayı ele verdi - Son Dakika
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Aydın'da 24 yıl hapis cezası ile aranan şahıs yakayı ele verdi

27.04.2022 18:43
Aydın'da 24 yıl hapis cezası ile aranan şahıs yakayı ele verdi

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği tarafın yapılan çalışmalarda 24 yıl 7 ay hapis cezası ile aranan şahıs yakayı ele verdi.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği tarafın yapılan çalışmalarda 24 yıl 7 ay hapis cezası ile aranan şahıs yakayı ele verdi.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği suçlulara göz açtırmıyor. Edinilen bilgiye göre, Aranan Şahıslar Büro Amirliği'nin son 24 saat içerisinde yaptıkları çalışmalar neticesinde; hırsızlık suçundan 24 yıl 7 ay hapis cezası olan U.K, dolandırıcılık suçundan 5 yıl 10 ay hapis cezası olan D.E, yaralama suçundan 3 yıl 9 ay hapis cezası olan Ç.K ve 7 ayrı dosyadan 1 yıl 8 ay hapis cezası olan H.A ile birlikte toplamda 14 şahıs yakalanırken, adliyeye sevk edilen şahıslardan 8 tanesi tutuklandı. - AYDIN

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Aranan Şahıslar Büro Amirliği, Aydın İl Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Aydın'da 24 yıl hapis cezası ile aranan şahıs yakayı ele verdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Aydın'da 24 yıl hapis cezası ile aranan şahıs yakayı ele verdi - Son Dakika
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