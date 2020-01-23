Aydın'da 2458 şok uygulamada 115 bin kişi sorgulandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Aydın'da 2458 şok uygulamada 115 bin kişi sorgulandı - Son Dakika

Aydın'da 2458 şok uygulamada 115 bin kişi sorgulandı

6 saat önce

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 2019 yılı içerisinde yapılan 2 bin 458 şok uygulama denetimleri kapsamında 115 bin 680 kişi sorgulandı.

Aydın'da 2458 şok uygulamada 115 bin kişi sorgulandı, System.String[]

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 2019 yılı içerisinde yapılan 2 bin 458 şok uygulama denetimleri kapsamında 115 bin 680 kişi sorgulandı.


Aydın İl Emniyet Müdürlüğü tarafından uyuşturucu ve diğer çeşitli suçlarla mücadele kapsamında 2019 yılı içerisinde Aydın'ın farklı noktalarında değişik gün ve saatlerde 2 bin 458 Şok Uygulama yapıldı. Yapılan uygulamalarda 115 bin 680 kişi sorgulanırken, sorgulanan kişilerden 239'unun farklı suçlardan aranmasının olduğu tespit edilirken, 115 kişi hakkında narkotik suçlardan dolayı işlem yapıldı. İşlem yapılan şahıslardan 37,09 gram esrar, 14, 72 gram sentetik kannabinoid, 88,34 gram metamfetamin, 15 adet ectasy, 823 adet sentetik ecza ele geçirildi.


Yapılan şok uygulamalarda 50 bin 230 adet araç sorgulanmış, bu araçlardan 145'i hakkında toplam 571 bin 548 TL idari para cezası uygulandı. - AYDIN

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü, Aydın, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 10:55 Kaynak: İHA
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