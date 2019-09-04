Son Dakika Haberleri: Aydın'da 25 düzensiz göçmen yakalandı
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Aydın'da 25 düzensiz göçmen yakalandı

2 saat önce

Aydın'ın Didim ilçesinde yasa dışı yollardan yurt dışına geçmek isteyen 25 düzensiz göçmen yakalandı.

Aydın'da 25 düzensiz göçmen yakalandı, System.String[]

Aydın'ın Didim ilçesinde yasa dışı yollardan yurt dışına geçmek isteyen 25 düzensiz göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Tekağaç Burnu açıklarında lastik botta düzensiz göçmenler olduğu tespit edilince Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı ekipleri bölgeye hareket etti.

Ekipler, lastik bottaki 13 Suriye ve 12 Filistin uyrukluyu kıyıya getirdi.

Yasa dışı yollardan Yunan adalarına gitmek isteyen yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresine gönderildi.

Güney Ege, Didim, Aydın, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.09.2019 04:42 Kaynak: AA
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