Aydın'da 250 litre kaçak etil alkol ele geçirildi - Son Dakika

Aydın'da 250 litre kaçak etil alkol ele geçirildi
28.10.2020 19:22
AYDIN'ın Didim ilçesinde, polis ekiplerinin bir iş yerine yaptığı baskında 250 litre kaçak etil alkol ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.
AYDIN'ın Didim ilçesinde, polis ekiplerinin bir iş yerine yaptığı baskında 250 litre kaçak etil alkol ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.
Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü KOM Grup Amirliği ekipleri, bir iş yerinde kaçak etil alkol satışı yapıldığı bilgisine ulaştı. Belirlenen adrese baskın yapan ekipler, A.Ü. isimli bir kişinin iş yerinden satın aldığı 10 litre etil alkol ele geçirdi. A.Ü., emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakılırken, iş yerinde yapılan aramalarda, 50 adet 5 litrelik olmak üzere toplamda 250 litre kaçak etil alkol ele geçirildi. Olayla ilgili T.O. hakkında işlem yapıldı.
Son Dakika Fransız milletvekili Reitzer'den Ermenistan'ın Azerbaycan topraklarını işgaline tepki Ermenistan, "bölge bazlı milis gruplar" oluşturup gerektiğinde de halkının mal varlığına el koyacak Korkunç trafik kazasında biri uzman çavuş olmak üzere iki kişi yaşamını yitirdi CHP İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu, Cumhuriyet Bayramı törenini terk etti Evlilik vaadiyle dolandırılan yaşlı adamın tüm birikimi bir çırpıda gitti Erdoğan'dan Bahçeli'nin başlattığı askıda ekmek kampanyasına ilginç yorum: Ya böyle bir şey var mı Türkiye'de 4 ay önce doğum yapan Aslıhan Turan, 3. çocuk için doktoruyla görüşmeye başladı Taş kırma makinesine düşen genç feci şekilde can verdi