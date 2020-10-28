Aydın'da 250 litre kaçak etil alkol ele geçirildi - Son Dakika

Aydın'da 250 litre kaçak etil alkol ele geçirildi

AYDIN'ın Didim ilçesinde, polis ekiplerinin bir iş yerine yaptığı baskında 250 litre kaçak etil alkol ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.

AYDIN'ın Didim ilçesinde, polis ekiplerinin bir iş yerine yaptığı baskında 250 litre kaçak etil alkol ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı. Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü KOM Grup Amirliği ekipleri, bir iş yerinde kaçak etil alkol satışı yapıldığı bilgisine ulaştı. Belirlenen adrese baskın yapan ekipler, A.Ü. isimli bir kişinin iş yerinden satın aldığı 10 litre etil alkol ele geçirdi. A.Ü., emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakılırken, iş yerinde yapılan aramalarda, 50 adet 5 litrelik olmak üzere toplamda 250 litre kaçak etil alkol ele geçirildi. Olayla ilgili T.O. hakkında işlem yapıldı.



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