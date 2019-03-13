Aydın'da 26 Düzensiz Göçmen Yakalandı
1 saat önce
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde denizden yasa dışı yollarla yurt dışına geçmeye çalışan 26 düzensiz göçmen yakalandı.
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde denizden yasa dışı yollarla yurt dışına geçmeye çalışan 26 düzensiz göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ahmetbeyli Baradan Koyu açıklarında bir grup düzensiz göçmenin lastik botla açıldığı ihbarı üzerine bölgeye hareket etti.
Ekipler, aralarında çocukların da bulunduğu 21'i Afganistan, 5'i Suriye uyruklu 26 kişiyi yakaladı.
Kıyıya çıkartılan yabancı uyruklular, işlemlerin ardından Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
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Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 11:48 Kaynak: AA
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