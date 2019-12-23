Aydın'da 26 engelli ve eski hükümlüye hibe çekleri teslim edildi - Son Dakika

Aydın Valiliği Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen 2. Aydın Engelli İstihdam Buluşması'nda 26 engelli ve eski hükümlüye hibe çekleri teslim edildi.



Aydın Sosyal Güvenlik Kurumu konferans salonunda düzenlenen program saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. İŞKUR faaliyetlerinin anlatıldığı slayt gösteriminin ardından konuşmalara geçildi.



İŞKUR Aydın İl Müdürü Rahmi Terzi, kendi işini kurmak isteyen vatandaşlara destek olduklarını belirterek, "Ülkemizin yüzde 12,3'ü engelli kardeşlerimizden oluşmaktadır. Engellilerin toplum hayatımıza tam ve sorunsuz bir şekilde katılmaları konusunda kamunun inisiyatif alması şarttır. Ama bu sorunun kesin çözümü için toplumun bütün kesimlerinin bir seferberlik ilan etmesi gerekir. Bugüne kadar 17 projemiz hayata geçti. En son 49 proje başvurumuz oldu. Bunlardan 33 tanesi kabul edildi, 26 tanesi ile de sözleşme imzaladık" dedi



Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger ise, "Bugün 26 kardeşimizi iş sahibi yapmak için buradayız. İŞKUR dünyadaki muadilleri ne yapıyorsa, daha fazlasını yapmaya başladı. İnsanlar iş verme konusunda İŞKUR çok büyük önem arz ediyor. Kaymakamlarımız ile bu konuda yaptığımız toplantılar sonucunda, başvurularda artış oldu. Engelli ve eski hükümlü kardeşlerimiz bu fırsatları iyi değerlendirmesi gerekir" diye konuştu.



Konuşmalar sonrası Aydın'da 26 engelli ve eski hükümlü vatandaşa Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger ve beraberindeki protokol tarafından hibe çekleri teslim edildi.



Programa Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, AK Parti Aydın Milletvekilleri Mustafa Savaş, Metin Yavuz, Rıza Posacı, İŞKUR İl Müdürü Rahmi Terzi, SGK İl Müdürü Zeynep Yılmaz, eski hükümlü ve engelli vatandaşlar katıldı. - AYDIN