Aydın açıklarında 28 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika
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Aydın açıklarında 28 düzensiz göçmen kurtarıldı

20.04.2022 13:46
Aydın açıklarında 28 düzensiz göçmen kurtarıldı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 28 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 28 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Kuşadası açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen bulunduğu bilgisi üzerine bölgeye ekipler yönlendirildi.

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildiği belirlenen 28 göçmeni sahil güvenlik botuna alarak kıyıya çıkardı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildi.

Aydın açıklarında 28 düzensiz göçmen kurtarıldı
Aydın açıklarında 28 düzensiz göçmen kurtarıldı
Aydın açıklarında 28 düzensiz göçmen kurtarıldı

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3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Aydın açıklarında 28 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika


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