Aydın'da 28 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika
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Aydın'da 28 düzensiz göçmen kurtarıldı

21.04.2022 18:17
Aydın'da 28 düzensiz göçmen kurtarıldı

Ekrem Keser - İsmail Ümit DilşenAYDIN (İHA) - Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yunan unsurları tarafından Türk karasularına itilen 28 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Ekrem Keser - İsmail Ümit Dilşen

AYDIN (İHA) - Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yunan unsurları tarafından Türk karasularına itilen 28 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Aydın ili Kuşadası ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki 28 düzensiz göçmen kurtarıldı. Kurtarılan düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

Aydın'da 28 düzensiz göçmen kurtarıldı
Aydın'da 28 düzensiz göçmen kurtarıldı

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Kuşadası, Aydın, Yunan, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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