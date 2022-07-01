Aydın'da 28 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika
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Aydın'da 28 düzensiz göçmen kurtarıldı

01.07.2022 09:08
Aydın'da 28 düzensiz göçmen kurtarıldı

Aydın'ın Didim ilçesinde yunan unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen 28 düzensiz göçmen sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Aydın'ın Didim ilçesinde yunan unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen 28 düzensiz göçmen sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Didim ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki 28 düzensiz göçmen kurtarıldı. Kurtarılan göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi. - AYDIN

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Kaynak: İHA

Aydın, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Aydın'da 28 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Aydın'da 28 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika
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