Aydın'da 'mavi dil' paniği! 28 mahalle karantinaya alındı - Son Dakika
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Aydın'da 'mavi dil' paniği! 28 mahalle karantinaya alındı

03.11.2022 08:49
Aydın'da 'mavi dil' paniği! 28 mahalle karantinaya alındı

Hayvanlarda görülen 'mavi dil hastalığı' sebebiyle Aydın'ın Efeler ilçesinin 28 mahallesinde karantina uygulandı. Çeştepe Mahallesi'nde bulunan Efeler Belediyesi Hayvan Pazarı da kapatıldı.

Efeler ilçesindeki Baltaköy Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir işletmedeki küçükbaş hayvanlarda, "mavi dil hastalığı" tespit edildi. İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce hastalığın bulaşıcı olması nedeniyle yaklaşık 10 kilometrelik alanda karantina uygulaması başlatıldı.

28 MAHALLE KARANTİNADA

Bu kapsamda Baltaköy, Armutlu, Bademli, Böcek, Çayyüzü, Çeştepe, Çiftlikköy, Doğan, Gölhisar, Ilıcabaşı, Işıklı, İmamköy, Kadıköy, Kocagür, Kozalaklı, Mesudiye, Ovaeymir, Pınardere, Savrandere, Serçeköy, Sıralılar, Şahnalı, Tepecik, Tepeköy, Yağcılar, Yeniköy ve Yılmazköy'e hayvan giriş ve çıkışları yasaklandı.

HAYVAN PAZARI KAPATILDI

Ayrıca Çeştepe Mahallesi'nde bulunan "Efeler Belediyesi Hayvan Pazarı" da kapatıldı. İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce bölgede aşılama çalışması başlatıldığı, çalışmaların tamamlanmasının ardından önlemlerin kaldırılacağı öğrenildi.

Kaynak: AA
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Çeştepe, Efeler, Aydın, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Aydın'da 'mavi dil' paniği! 28 mahalle karantinaya alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Aydın'da 'mavi dil' paniği! 28 mahalle karantinaya alındı - Son Dakika
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