Aydın'da "28 Şubat ve Medya" paneli düzenlendi - Son Dakika

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) ile Uluslararası Medya Enformasyon Derneği (UMED) tarafından, "28 Şubat ve Medya" konulu panel düzenlendi.

ADÜ'den yapılan açıklamaya göre, Atatürk Kongre Merkezindeki panelin moderatörlüğünü ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir yaptı.

Aldemir, yaptığı konuşmada, 28 Şubat sürecinin, Türkiye'ye büyük yıkımlara neden olduğunu söyledi.

Darbenin her türlüsünü lanetlediğini ve 28 Şubat darbesinin, İslam'ı silme projesi olduğunu kaydeden Aldemir, "Cumhurbaşkanımızın ve yol arkadaşlarının iradesi ve kararlı duruşuyla nasıl ki paradan altı sıfır attıysak, 1000 yıl süreceği iddia edilen 28 Şubat zihniyetinden de iki sıfır attık. On yıla varmadan o antidemokratik karanlık zihniyeti bertaraf ettik." ifadelerini kullandı.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkan Yardımcısı İbrahim Uslu da 28 Şubat'ın aktörlerinin medya tarafından desteklendiğini belirterek, "Medya, 28 Şubat postmodern darbesinin gerçekleşmesinde en önemli aktör oldu." dedi.

28 Şubat darbesi nedeniyle Türkiye'nin çok ağır bedeller ödediğini ifade eden Uslu, "Türkiye'de artık darbe süreci bitmiştir; bir daha bunun yaşanmasına ne milletimiz ne de ortak aklımız izin vermeyecektir." diye konuştu.

Gazeteci Yazar Erem Şentürk de 28 Şubat sürecinin medyada yansımalarını dinleyicilerle paylaştı.

Uluslararası Medya Enformasyon Derneği (UMED) Başkanı Aslan Değirmenci de 28 Şubat döneminde medyanın rolünü anlattı.

Panele Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ali Akyol ve Prof. Dr. Cumali Öksüz, Genel Sekreter Vekili Doç. Dr. İbrahim Gökdaş, İl Kültür Turizm Müdürü Doç. Dr. Umut Tuncer, fakülte dekanları, öğretim üyeleri, öğrenciler ve davetliler katıldı.