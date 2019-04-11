Son Dakika Haberleri: Aydın'da 29 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Aydın'da 29 Düzensiz Göçmen Yakalandı

27 dakika önce

Aydın'ın Didim ilçesinde, yasa dışı yollarla yurt dışına geçmek isteyen 29 düzensiz göçmen yakalandı.

Aydın'da 29 Düzensiz Göçmen Yakalandı, System.String[]
Aydın'ın Didim ilçesinde, yasa dışı yollarla yurt dışına geçmek isteyen 29 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Tekağaç Burnu açıklarında bir grup düzensiz göçmenin denize açıldığı ihbarı üzerine bölgeye hareket etti.

Ekipler, lastik bot içerisinde, aralarında çocukların da bulunduğu Filistin uyruklu 29 düzensiz göçmeni yakaladı.

Kıyıya çıkartılan yabancı uyruklular, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 12:27 Kaynak: AA
Güney Ege, Didim, Aydın, Güncel
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