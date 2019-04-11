Aydın'da 29 Düzensiz Göçmen Yakalandı
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Aydın'ın Didim ilçesinde, yasa dışı yollarla yurt dışına geçmek isteyen 29 düzensiz göçmen yakalandı.
Aydın'ın Didim ilçesinde, yasa dışı yollarla yurt dışına geçmek isteyen 29 düzensiz göçmen yakalandı.
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 12:27 Kaynak: AA
Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Tekağaç Burnu açıklarında bir grup düzensiz göçmenin denize açıldığı ihbarı üzerine bölgeye hareket etti.
Ekipler, lastik bot içerisinde, aralarında çocukların da bulunduğu Filistin uyruklu 29 düzensiz göçmeni yakaladı.
Kıyıya çıkartılan yabancı uyruklular, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
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