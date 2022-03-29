Aydın'da 29 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
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Aydın'da 29 düzensiz göçmen yakalandı

29.03.2022 23:22
Aydın'da 29 düzensiz göçmen yakalandı

Aydın'ın Didim ilçesinde yasa dışı yollardan yurda girdiği belirlenen 29 düzensiz göçmen ile organizatör oldukları öne sürülen 4 kişi yakalandı.

Aydın'ın Didim ilçesinde yasa dışı yollardan yurda girdiği belirlenen 29 düzensiz göçmen ile organizatör oldukları öne sürülen 4 kişi yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ile Didim İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Akyeniköy Mahallesi'nde göçmen kaçakçılığı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Jandarma bir eve baskın düzenledi. Evde Afrika uyruklu 29 düzensiz göçmen ile organizatör oldukları öne sürülen 4 kişi yakalandı.

Düzensiz göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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Didim'de 29 düzensiz göçmen yakalandı Didim'de 29 düzensiz göçmen yakalandı

Hisarcık, Göçmen, Didim, Aydın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Aydın'da 29 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika


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