Aydın'da 29 Ekim kutlamaları yağmur nedeniyle valilik makamında yapıldı - Son Dakika

AYDIN'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları, yağmurlu hava dolayısıyla valilik makamında yapıldı.

Aydın'da, dün Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başlayan Cumhuriyet Bayramı kutlamaları, bugün valilikteki programla devam etti. Valilik önünde yapılması planlanan kutlamalar yağmur nedeniyle içeriye alındı. Valilik makamının koridorundaki kutlamalar Aydın Valisi Hüseyin Aksoy'un makamında protokol üyelerinin 29 Ekim tebriklerini kabul etmesi ile başladı. Ardından Vali Aksoy, günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yaptı. Vali Aksoy, konuşmasında, "Yüce Türk Milleti'nin, tarihte eşine rastlanmayan bir kahramanlık destanı yazarak gerçekleştirdiği Milli Mücadele sonunda kurduğu Cumhuriyet, Türk Milleti'nin binlerce yıllık tarihi boyunca, gerçekleştirdiği en büyük atılım, en muhteşem zirvedir. Şanlı bir tarihe ve yüksek bir medeniyet birikimine sahip yüce milletimizin bayramını, özgürlük ve bağımsızlığımızın simgesi Cumhuriyetimizin 97. yıldönümünü kutlamanın gururunu, coşkusunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. Yüce Türk Milletinin, tarihte eşine rastlanmayan bir kahramanlık destanı yazarak gerçekleştirdiği milli mücadele sonunda kurduğu Cumhuriyet, Türk Milleti'nin binlerce yıllık tarihi boyunca, gerçekleştirdiği en büyük atılım, en muhteşem zirvedir. Cumhuriyetimizin kuruluş süreci de milli tarihimizin kaydettiği en büyük ve en şanlı mücadeleden biri olmuştur" dedi.

Program, Vali Hüseyin Aksoy'un konuşmasının ardından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı konulu, resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesi ile son buldu.FOTOGRAFLI