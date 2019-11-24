Son Dakika › Güncel › Aydın'da 3 ağaç 'anıt ağaç' olarak kabul edildi - Son Dakika
Aydın'da 3 ağaç "anıt ağaç" olarak kabul edildi
6 saat önce
Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki 3 ağacın "anıt ağaç" olarak kabul edildiği bildirildi.
Haber Yayın Tarihi: 24.11.2019 09:08 Kaynak: AA
Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki 3 ağacın "anıt ağaç" olarak kabul edildiği bildirildi.
Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneğinden (EKODOSD) yapılan açıklamaya göre, Kuşadası'nda anıtsallık değeri taşıması açısından yaş tespiti yapılan ağaçlarla ilgili "anıt ağaç" başvurusu yapıldı.
Denizli'de yapılan toplantıda, bin 754 ve bin 21 yıllık 2 zeytin ağacıyla, 835 yıllık menengiç ağacının Denizli Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu tarafından "anıt ağaç" olarak kabul edildiği bildirildi.
Emekli başkomiser kızını uyurken silahıyla öldürdü Muharrem İnce, "İstifa edecek misiniz?" sorusuna cevap verdi: CHP benim evim Son Dakika: İnce, "Külliye'ye giden ismi biliyorum" diyen Kılıçdaroğlu'na meydan okudu: Açıkla Muharrem İnce "Beştepe'ye gitti" iddialarıyla ilgili açıklama yaptı