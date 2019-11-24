Aydın'da 3 ağaç

Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki 3 ağacın "anıt ağaç" olarak kabul edildiği bildirildi.

Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneğinden (EKODOSD) yapılan açıklamaya göre, Kuşadası'nda anıtsallık değeri taşıması açısından yaş tespiti yapılan ağaçlarla ilgili "anıt ağaç" başvurusu yapıldı.

Denizli'de yapılan toplantıda, bin 754 ve bin 21 yıllık 2 zeytin ağacıyla, 835 yıllık menengiç ağacının Denizli Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu tarafından "anıt ağaç" olarak kabul edildiği bildirildi.