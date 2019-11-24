Son Dakika Haberleri: Aydın'da 3 ağaç "anıt ağaç" olarak kabul edildi
Son Dakika Güncel Aydın'da 3 ağaç 'anıt ağaç' olarak kabul edildi - Son Dakika

Aydın'da 3 ağaç "anıt ağaç" olarak kabul edildi

6 saat önce

Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki 3 ağacın "anıt ağaç" olarak kabul edildiği bildirildi.

Aydın'da 3 ağaç

Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki 3 ağacın "anıt ağaç" olarak kabul edildiği bildirildi.

Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneğinden (EKODOSD) yapılan açıklamaya göre, Kuşadası'nda anıtsallık değeri taşıması açısından yaş tespiti yapılan ağaçlarla ilgili "anıt ağaç" başvurusu yapıldı.

Denizli'de yapılan toplantıda, bin 754 ve bin 21 yıllık 2 zeytin ağacıyla, 835 yıllık menengiç ağacının Denizli Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu tarafından "anıt ağaç" olarak kabul edildiği bildirildi.

Kuşadası, Denizli, Aydın, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.11.2019 09:08 Kaynak: AA
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