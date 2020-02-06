Aydın'da 3 aracın karıştığı zincirleme kaza: 1 ölü, 7 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Aydın'da 3 aracın karıştığı zincirleme kaza: 1 ölü, 7 yaralı - Son Dakika

Aydın'da 3 aracın karıştığı zincirleme kaza: 1 ölü, 7 yaralı

6 saat önce

AYDIN'ın Germencik ilçesinde, 2 minibüs ve 1 kamyonetin karıştığı kazada, Suriye uyruklu Rukeyya Ali hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

Aydın'da 3 aracın karıştığı zincirleme kaza: 1 ölü, 7 yaralı, System.String[]

AYDIN'ın Germencik ilçesinde, 2 minibüs ve 1 kamyonetin karıştığı kazada, Suriye uyruklu Rukeyya Ali hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

Kaza, saat 09.30 sıralarında, Aydın- İzmir karayolunda meydana geldi. Ortaklar yönünden Selçuk istikametine giden Adnan Ürün, 09 EP 549 plakalı sebze yüklü kamyonetiyle Hikmet Tuncay yönetimindeki 09 AAG 895 plakalı Büyükşehir Belediyesi'ne ait minibüsü solladı. Ancak kamyonet bu sırada karşı yönden gelen Davut Büyükyıldırım yönetimindeki 35 DB 7819 plakalı minibüs ile çarpıştı. Kaza yapan araçlara Hikmet Tuncay yönetimindeki minibüs de karıştı. Kazada 1'i ağır, 8 kişi yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine gelen ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan durumu ağır olan Rukeyya Ali, götürüldüğü Aydın Atatürk Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.


Germencik, Aydın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 02:36 Kaynak: DHA
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