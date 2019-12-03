Aydın'da 3 Aralık Dünya Engeliler Günü kutlandı

3 Aralık Dünya Engelliler Günü Aydın'da çeşitli etkinliklerle kutlandı.



Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından Aydın Valiliği önünde düzenlenen törende Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu gerçekleştirildi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından İl Müdürü Seyfi Bozçelik günün mnem ve anlamını ifade eden konuşmayı yaptı. Konuşmalarının ardından engelli bireyler tarafından halk oyunu gösterileri sunuldu, şiirler okundu.



Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Seyfi Bozçelik törende yaptığı konuşmada, "Aslında engellilik dediğimiz zaman karşımıza dünyanın en saf ve en temiz şeyinin çıktığını unutmamak gerekiyor. Engellilerin hiçbir şekilde yalan söylemediklerini dürüst olduklarını düşündüğümüzde aslında o dünyanın pırıl pırıl olduğunu görebilirsiniz. Biz yeter ki engellilere engel olmayalım. Eğer siz engelleri kaldırırsanız Ampute Milli Takımı gibi dünya şampiyonları, Sümeyye'ler Talha Ahmet'ler gibi şampiyonlar çıkacaktır. Biz insanın bedenine değil zihnine ve beynine bakıyoruz. Biz şu anda evde engelli bakımı için 1384 lira aylık ödeme gerçekleştiriyoruz. Aydın'da şu anda 9662 kişiye bu ücreti her ay düzenli olarak ödüyoruz. Şu ana kadar 11 aylık sürede 139 milyon 789 bin lira engelli bireylere ve bakım elemanlarına ödeme gerçekleştirilmiş durumda. Aydın'da şu anda 2 tane engelli merkezimiz var. Bu merkezlerde faaliyetlerimize devam ediyoruz. Dört tane umut evimizle birlikte 102 tane engelli birey şu anda bakım hizmeti almaya devam ediyor. Ağır bakım gerektiren engellilere yönelik Aydın'da 7 tane özel bakım merkezi bulunmakta, bu özel bakım merkezlerine ayda teşviklerle beraber kişi başına 3766 lira ödeme yapmaktayız. Devletimizin sosyal devlet olma yönünde çok özel adımlar attığını bir kez daha altını çizmekte fayda vardır. Aydın'da engelli kartları ile kardeşlerimiz birçok konuda indirimlerden faydalanıyor. Şu ana kadar Aydın'da 20 bin 540 kişiye engelli kimlik kartı vermiş durumdayız" dedi.



Vali Köşger ziyaret edildi



Aydın Valiliği önündeki törenin ardından, İl Müdürü Seyfi Bozçelik ve Aydında faaliyet gösteren engelli dernekleri temsilcileri ve engelli bireyler Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger'i makamında ziyaret etti. Vali Köşger'e günün önemine istinaden çiçek sunuldu.Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, engelli vatandaşların devlet olarak her zaman yanlarında olduklarını ifade ederek, engellilere çeşitli hediyeler takdim etti. - AYDIN