Son Dakika Haberleri: Aydın'da 3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinliği
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Aydın'da 3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinliği

6 saat önce

Aydın'da 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Aydın'da 3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinliği, System.String[]

Aydın'da 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Aydın Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nce valilik önünde düzenlenen törende Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu. Daha sonra saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu.

Burada konuşma yapan Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Seyfi Bozçelik, 2019'un 11 aylık döneminde Aydın'daki engellilere 139 milyon 789 bin liralık ödeme gerçekleştirildiğini bildirdi.

Bozçelik, "Engellilik dediğimiz zaman, karşımıza dünyanın en saf, temiz şeyinin çıktığını unutmamak gerekiyor. Dünyanın temiz, saf ve pırıl pırıl olduğunu görmek istiyorsanız engellilerin yüreklerine bakmanız gerekiyor." dedi.

Konuşmanın ardından engelli öğrenciler, yöresel halk oyunları gösterisi yaptı.

Katılımcılar daha sonra Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger'i makamında ziyaret etti.

Köşger, burada engelli dernekleri temsilcilerinin sorunlarını dinledi.

Dünya Engelliler Günü, Aydın, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 05:32 Kaynak: AA
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