Aydın'da 3 bant il seçmeleri tamamlandı - Son Dakika
Son Dakika Spor Aydın'da 3 bant il seçmeleri tamamlandı - Son Dakika Spor

Aydın'da 3 bant il seçmeleri tamamlandı

6 saat önce

Aydın Bilardo İl Temsilciliğinin 2020 faaliyet takviminde yer alan 3 bant il seçmeleri, Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinatörlüğünde tamamlandı.

Aydın'da 3 bant il seçmeleri tamamlandı, System.String[]

Aydın Bilardo İl Temsilciliğinin 2020 faaliyet takviminde yer alan 3 bant il seçmeleri, Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinatörlüğünde tamamlandı.


04 – 12 Ocak 2020 tarihleri arasında Efekare Bilardo Salonunda gerçekleştirilen 3 bant il seçmelerine 53 sporcu katıldı. Büyük erkekler kategorisinde birinci Haluk Kara, ikinci Ercan Atman, üçüncü Hayri Kılıç ve Emrah Yılmaz oldu. Gençler kategorisinde ise birinci Tuğra Köse, ikinci Orhan Doğu oldu. Hakan Görgüç gelecek vaat eden sporcu seçildi. Kategorilerinde birinci olan sporcular 15 – 29 Şubat 2020 tarihleri arasında Antalya'da yapılacak olan Türkiye Şampiyonasına katılma hakkı kazandı.


İl Müdürü Ödül Törenine Katıldı


Bilardo 3 bant il seçmelerinin ardından derece elde eden sporculara madalya ve kupa takdimi için ödül töreni gerçekleştirildi. Ödül törenine Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu ile Spor Şube Müdürü Serdar Küçük katıldı.


3 bant il seçmelerine katılan tüm sporculara teşekkür eden İl Müdürü Fillikçoğlu derece elde eden sporcuları tebrik etti. Aydın'ı Türkiye Şampiyonası'nda temsil edecek olan sporculara da başarılar diledi. - AYDIN

Aydın, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 11:45 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Günlük burç yorumları 13 Ocak 2020 Pazartesi (Haftalık burç yorumları)
Meteoroloji, yeni haftanın hava durumu raporunu yayımladı Microsoft, Milyonlarca insanın kullandığı Windows 7 desteğine son veriyor Beklenen kar geliyor! 20 Ocak'tan itibaren İstanbul donacak

Son Dakika Haberleri
18:03 Merih Demiral'a büyük moral - Son Dakika Spor
17:53 İspanyollar yazdı! Falcao'yu Barcelona'ya önerdiler - Son Dakika Spor
17:41 Isparta'da Dart İl Birinciliği coşkusu - Son Dakika Spor
17:41 İskenderun'da "Yüzme Bilmeyen Kalmasın" Şampiyonası - Son Dakika Spor
17:39 Futbol dünyasından Merih'e geçmiş olsun dilekleri! - Son Dakika Spor
17:39 Tekespor farklı kazandı: 9-0 - Son Dakika Spor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.1.2020 18:08:29. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Aydın'da 3 bant il seçmeleri tamamlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]