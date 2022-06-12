Aydın'da 3 saat süren yağış hayatı felç etti - Son Dakika
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Aydın'da 3 saat süren yağış hayatı felç etti

12.06.2022 00:58
Aydın'da 3 saat süren yağış hayatı felç etti

Aydın'da öğlen saatlerinde başlayan ve yaklaşık 3 saat süren sağanak yağış nedeniyle sokaklar göle döndü, bazı ev ve iş yerlerinde su baskını yaşandı, kadın doğum hastanesi acil girişi sel suları ile doldu.

Aydın'da öğlen saatlerinde başlayan ve yaklaşık 3 saat süren sağanak yağış nedeniyle sokaklar göle döndü, bazı ev ve iş yerlerinde su baskını yaşandı, kadın doğum hastanesi acil girişi sel suları ile doldu.

Aydın'da saat 14.00 sıralarında başlayan sağanak yağış, etkisini arttırarak 3 saat boyunca etkili oldu. Şiddetli sağanak yağışla birlikte birçok ev ve iş yerinde su baskınları oluştu. Yolların göle döndüğü cadde ve sokaklarda araçlar ilerlemekte zorluk çekti. Yağışla birlikte belediye, itfaiye ve emniyet ekipleri teyakkuza geçti. Belediye ekipleri kapanan yollardaki rögarlarda temizlik çalışması gerçekleştirerek, su akışını sağladı.

Hastane acil girişi göle döndü

Yağıştan etkilenen yerler arasında Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi de yer aldı. Yolun alt kısmında bulunan acil girişi önü yağmur suları ile göle döndü. Acil giriş önündeki yağmur suları su tahliye pompası ile hastane dışına tahliye edildi.

Bodrum katları su bastı

Aşırı yağış nedeniyle, bazı evlerin giriş katları bodrum ve evlerin depolarında su baskınları yaşandı. Vatandaşlar ellerine geçirdikleri saksı, kum torbası ve tahtalarla yağmur sularına karşı önlem aldı. Bazı yollarda çökmeler meydana geldi. Vatandaşlar son yıllarda ilk kez böylesine bir yağışla karşılaştıklarını ifade ederek, ekiplerin gelmesini beklediklerini söylediler. - AYDIN

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Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Aydın'da 3 saat süren yağış hayatı felç etti - Son Dakika

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