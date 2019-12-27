Aydın'da 3 tondan fazla sahte şarap ele geçirildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Aydın'da 3 tondan fazla sahte şarap ele geçirildi - Son Dakika

Aydın'da 3 tondan fazla sahte şarap ele geçirildi

6 saat önce

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde 3 ton 285 kilogram sahte şarabın ele geçirildiği operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Aydın'da 3 tondan fazla sahte şarap ele geçirildi, System.String[]

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde 3 ton 285 kilogram sahte şarabın ele geçirildiği operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kirazlı Mahallesi'nde sahte şarap üretimi yapıldığı ihbarı üzerine belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda Y.A., E.M, N.F. ve T.Z. gözaltına alındı.

Adreslerdeki aramada 3 ton 285 kilogram sahte şarap, 3 üzüm sıkma makinesi ile 1 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Şüphelilerin yeni yıl öncesi sahte şarapları piyasaya süreceği öğrenildi.

Kuşadası, Aydın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 01:50 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Çiftlik Bank davasında firari sanıklardan biri duruşmaya katılıp ifade verdi
79 suç kaydı bulunan hırsızlık şüphelisi 2 şahıs yakalandı 16 yaşında, üzerinde 39 uyuşturucu hapla yakalandı Masaj salonunda fuhuş yaptırdılar, müşterileri internetten buldular!

Son Dakika Haberleri
07:53 KÜÇÜKÇEKMECE'DE FİLM GİBİ SOYGUN 100 BİN LİRALIK SAAT ÇALDILAR - 2 - Son Dakika
07:52 KÜÇÜKÇEKMECE'DE FİLM GİBİ SOYGUN 100 BİN LİRALIK SAAT ÇALDILAR - Son Dakika
07:50 Küçükçekmece'de film gibi soygun 100 bin liralık saat çaldılar - Son Dakika
07:50 Küçükçekmece'de film gibi soygun 100 bin liralık saat çaldılar - 2 - Son Dakika
07:49 Küçükçekmece'de film gibi soygun: 100 bin liralık saat çaldılar - Son Dakika
00:35 Bolu Dağı'nda kar yağışı etkisini artırdı! Ulaşımda aksamalara neden oluyor - Son Dakika
23:44 Libya'nın askeri destek istemesinin ardından TSK'nın yurt dışındaki varlığı 12 ülkeye yükselecek - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.12.2019 07:59:16. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Aydın'da 3 tondan fazla sahte şarap ele geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]