Alınan bilgiye göre, Y.S. (17), Cumhuriyet Mahallesi 'nde inşaatı devam eden bir binanın 3'üncü katından henüz belirlenemeyen bir nedenle düşerek ağır yaralandı.

Kaynak: AA

Cumhuriyet Mahallesi, Aydın, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Aydın'da 3'üncü kattan düşen kişi ağır yaralandı - Son Dakika

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