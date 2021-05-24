Aydın'da 3 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan sanık çalıntı motosikletle kaçarken yakalandı - Son Dakika

Aydın'da 3 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan sanık çalıntı motosikletle kaçarken yakalandı

24.05.2021 22:33
Aydın'da 3 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan sanık çalıntı motosikletle kaçarken yakalandı, System.String[]

Aydın'ın Söke ilçesinde halkında 3 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan sanık, polis ekiplerinin kovalamacasında çalıntı motosikletle yakalandı.

Aydın'ın Söke ilçesinde halkında 3 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan sanık, polis ekiplerinin kovalamacasında çalıntı motosikletle yakalandı.

Alınan bilgiye göre, polis ekiplerin oluşturduğu kontrol noktasında dur ihtarına uymayarak motosikletle kaçan şüpheli, Novada Kavşağında yakalandı.

Şüpheli V.K'nın sorgulamasında, hakkında 3 yıllık kesinleşmiş hapis cezasının olduğu belirlendi. V.K'nın kullandığı motosikletin de çalıntı olduğu tespit edildi.

Üzerinden ruhsatsız silah ve metamfetamin uyuşturucu madde ele geçirilen V.K, gözaltına alındı.

Aydın'da 3 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan sanık çalıntı motosikletle kaçarken yakalandı
Aydın'da 3 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan sanık çalıntı motosikletle kaçarken yakalandı
Aydın'da 3 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan sanık çalıntı motosikletle kaçarken yakalandı

Münir Karaloğlu, Polis, Aydın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Aydın'da 3 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan sanık çalıntı motosikletle kaçarken yakalandı - Son Dakika


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