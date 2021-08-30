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Aydın'da, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı - Son Dakika

Aydın'da, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı

30.08.2021 11:44
Aydın'da, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı, System.String[]

30 Ağustos Zaferi'nin 99. yıl dönümü, Aydın'da düzenlenen törenle coşkuyla kutlandı.

30 Ağustos Zaferi'nin 99. yıl dönümü, Aydın'da düzenlenen törenle coşkuyla kutlandı.

Aydın Valiliği koordinasyonunda düzenlenen programda Aydın Valiliği, Garnizon Komutanlığı ve Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından valilik önündeki Atatürk Anıtına çelenk sunuldu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan anma töreni, kutlama mesajlarının okunmasının ardından günün anlam ve önemine dair konuşma ile devam etti.

Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapan Yüzbaşı Ömer Karaman, "Asil Türk Milleti, kahraman Türk ordusu ile birlikte varlığına ve vatanına kastedenlere karşı 99 yıl önce bugün kahramanlık ve şeref dolu tarihinden aldığı kudretiyle yeniden dirilerek, topyekün bir varoluş mücadelesi sonucunda eşine tarihte az rastlanır bir zafer kazanmıştır. Artık dünyanın en kahraman en savaşçı milletine düşen görev düşmana son darbeyi vurmak olmuştur. Mustafa Kemal Paşa'nın başkomutanlığı altında Türk kuvvetleri düşmana beklemediği bir yerden taarruza geçerek stratejik sahada düşmanı aldatmayı başardı. Avrupalıların 5-6 ayda geçilmez dediği Afyon mevzilerini 3 günde geçerek, 30 Ağustos'da da düşman kuvvetlerinin büyük bir bölümü imha edildi. Bu büyük zafer ile de düşmana son darbe vuruldu. Ardından icra edilen takip harekatıyla da 9 Eylül'de düşman İzmir'den denize döküldü. Dünya tarihçileri Büyük Taarruz için şu ifadeleri kullanmışlardır: 'Türkler Mohaç Meydan Muharebesi'nden yüzyıllar sonra yine parlak bir imha muharebesi kazandılar. bu muharebelerde Türk ordusu çok kısa bir sürede kendisinden üstün düşman kuvvetinin büyük bölümünü imha etmiştir. Askeri açıdan önemli bir husus da günün şartlarında bir ordunun 10 günde 500 kilometreyi yaya olarak ve savaşarak katetmesidir.' 30 Ağustos'un önemini, ikinci yıldönümünde Dumlupınar'ın Çal Tepesi'nde yapılan törende Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün verdiği söylevde görürüz. 'Hiç şüphe etmemelidir ki, yeni Türk devletinin, genç Türkiye Cumhuriyeti'nin temelleri burada atıldı. Ebedi hayatı burada taçlandırıldı. Bu sahada akan Türk kanları, bu semada uçuşan şehit ruhları, devlet ve cumhuriyetimizin ebedi muhafızlarıdır. Harpler, yalnızca 2 ordunun karşı karşıya gelerek çarpışması değildir. Meydan muharebesi milletlerin bütün varlığı ile ilim ve fen alanlarında yükselmeleriyle, ahlaklarıyla, kültürleriyle kısacası bütün maddi ve manevi kudret ve faziletleriyle çaprıştığı bir imtihan meydanıdır. İşte kazanılan zaferi muhteşem kılan unsur, harbin kadın, erkek, çocuk, yaşlı demeden milletçe topyekün bir savaş olarak icra edilmiş olmasıdır.' Türk tarihine altın harflerle yazılan bu zaferin, bugüne kadar yansıyan çok önemli askeri ve siyasi sonuçları olmuştur ve bu sonuçların günümüzde de yansımakta olduğu gözlemlenmektedir. Türk unsurunun sonuna kadar yok edilmedikçe Türk'ün istiklalinin elinden alınamayacağı, Türklerin yalnız askeriyle değil milletiyle topyekün olarak savaştıkları bir kere daha ispatlanmıştır. 30 Ağustos günü Türk ordusuna Silahlı Kuvvetler Günü olarak armağan edilmiştir. Türk Silahlı Kuvvetleri ülkemizin huzur ve bekasını korumak, bölgemizdeki ve dünyadaki sürekli barışın tesisine katkıda bulunmak için tarihinden ve milletinden aldığı güç ile modern harp silah ve teçhizatları ile, güçlü ve dinamik personeliyle, ulaştığı yüksek eğitim seviyesiyle dostlarımızın ve ülkemizin güvencesi, düşmanlarının ise korkulu rüyası olmaya devam etmektedir. Ulusça başta Ulu Önder Atatürk olmak üzere, dava arkadaşları ve aziz şehitlerimizi rahmetle anıyor, hatıraları önünde bir kez daha saygıyla eğiliyor ve şükranlarımızı sunuyoruz" dedi.

Konuşmaların ardından Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, makamında tebrikleri kabul etti.

Düzenlenen kutlama törenine Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, Aydın Garnizon Komutanı Per. Albay Durmuş İlhan Başer, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, Baro Başkanı Gökhan Bozkurt, siyasi parti temsilcileri ile idari ve askeri erkan katıldı.

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın kutlama programı, Aydın Valiliği başkanlığında saat 20.00'de düzenlenecek olan resepsiyon ile sona erecek. - AYDIN

Aydın'da, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı
Aydın'da, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı
Aydın'da, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı
Aydın'da, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı
Aydın'da, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı
Aydın'da, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı
Aydın'da, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı

Mustafa Kemal Atatürk, 30 Ağustos, Aydın, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Aydın'da, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı - Son Dakika


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