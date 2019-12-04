Aydın'da 30 düzensiz göçmen yakalandı
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Aydın'ın Didim ilçesinde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isteyen 30 düzensiz göçmen yakalandı.
Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 10:52 Kaynak: AA
Aydın'ın Didim ilçesinde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isteyen 30 düzensiz göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Tekağaç Burnu açıklarındaki lastik botu durdurdu.
Botta yakalanan 24'ü Somali, 5'i Filistin, 1'i Irak uyruklu 30 düzensiz göçmen kıyıya çıkartıldı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
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